Житель Петрозаводска вызвал скорую и был убит через считанные минуты

В Петрозаводске перед судом предстанет 32-летний местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве товарища, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, преступление было совершено в августе этого года. Подозреваемый выпивал вместе со своим 40-летним знакомым во дворе дома на улице Мелентьевой. Внезапно между мужчинами вспыхнула ссора, и молодой товарищ ударил старшего собутыльника бутылкой по голове. Пострадавший поднялся в свою квартиру и вызвал для себя скорую помощь, после чего снова спустился во двор.

На этот раз мужчине повезло меньше. Его оппонент уже ждал внизу с ножом. Потерпевший получил удар в грудь, нападавший скрылся. Прибывшие по вызову медики обнаружили кровавые следы волочения, а позже нашли и труп мужчины, который им звонил. Он умер от кровопотери. В тот же день злодей был задержан.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Lilartsy