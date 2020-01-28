Житель Петрозаводска украл из заведения работающую тепловую пушку

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники предприятия общественного питания. Работники рассказали, что средь бела дня кто-то украл у них работающую тепловую пушку, сообщает пресс-служба МВД. Ущерб составил 2700 рублей.

Оперативники установили, что к краже причастен 27-летний местный житель. Он пояснил, что воспользовался тем, что персонал был занят большим количеством посетителей, и хищение осталось незамеченным. С его слов, пушку он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.