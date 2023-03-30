Житель Петрозаводска скрылся от органов дознания, его ищут

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Вадима Александровича Бабарова. Мужчину 1987 года рождения подозревают в совершении имущественного преступления, сообщили в МВД Карелии.

Он скрылся от органов дознания. Правоохранители считают, что беглец может подрабатывать вне пределов города.

Всех, у кого есть значимые сведениями о местонахождении Бабарова, просят сообщить информацию по телефону: +79961127407. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии