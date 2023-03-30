30 марта 2023, 13:27
Пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе в Костомукше
Водитель легковушки устроил ДТП, пешеход получила травмы
Авария с участием пешехода произошла днем 29 марта в Костомукше. На «зебре» 37-летнюю женщину сбил пенсионер на Chevrolet Lanos, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Костомукшанка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу около дома № 3 на Советской улице. По неизвестной пока причине 70-летний автомобилист врезался в нее, это было в 15:00.
В результате этого ДТП женщина получила травму. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. // фото: ГИБДД Карелии