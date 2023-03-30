Мужчину со сливочным маслом под пальто поймали в Петрозаводске

Днем 28 марта сотрудники сетевого магазина в Петрозаводске нажали тревожную кнопку. Торговая точка расположена на Октябрьском проспекте, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Когда наряд прибыл на место ЧП, выяснилось, что молодой мужчина спрятал под пальто несколько пачек сливочного масла и пошел к выходу. Кассовую зону он обошел, но вынести товар из магазина не смог.

Оказалось, что нарушитель живет в Сегеже, ему 20 лет. Группа задержания увезла юношу в полицию. // фото: Росгвардия