Житель Петрозаводска подобрал чужую карту и попал под следствие

В полицию Петрозаводска обратилась жительница Кукковки. Женщина рассказала, что ей стали приходить смс-ки о списании со счета денег за покупки, которые она не совершала. Горожанка потеряла около 4000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевшая обронила на улице свою банковскую карту. Оказалось, что ее подобрал 38-летний мужчина. Он не устоял перед соблазном и посетил несколько магазинов и аптеку, где расплачивался чужой картой.

По факту кражи со счета возбуждено уголовное дело. Горожанину, который ранее проблем с законом не имел, придется ответить за свой поступок. // Фото: unsplash.com