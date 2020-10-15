15 октября 2020, 12:30
Происшествия

Житель Петрозаводска разбил окно в квартире бывшей возлюбленной

Росгвардейцы спасли горожанку, в жилище которой ворвался прежний гражданский супруг

Сегодня днем на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из одной из квартир в центре города, находящихся под охраной. Росгвардейцы выехали на место происшествия.

На месте правоохранители выяснили, что бывший гражданский муж хозяйки квартиры разбил окно, ворвался внутрь помещения и стал собирать вещи, устроив при этом громкий скандал с оскорблениями.

Возможность вызвать вневедомственную охрану спасла женщину. Дебошир был задержан и передан полиции.

Фото severinform.ru

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