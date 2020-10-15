15 октября 2020, 12:30
Житель Петрозаводска разбил окно в квартире бывшей возлюбленной
Росгвардейцы спасли горожанку, в жилище которой ворвался прежний гражданский супруг
Сегодня днем на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из одной из квартир в центре города, находящихся под охраной. Росгвардейцы выехали на место происшествия.
На месте правоохранители выяснили, что бывший гражданский муж хозяйки квартиры разбил окно, ворвался внутрь помещения и стал собирать вещи, устроив при этом громкий скандал с оскорблениями.
Возможность вызвать вневедомственную охрану спасла женщину. Дебошир был задержан и передан полиции.
Фото severinform.ru