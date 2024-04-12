Житель Петрозаводска отказался оплачивать счет и попал в полицию

Утром 11 апреля в одном из ресторанов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место отправились сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка выяснили, что один из посетителей отказался оплачивать счет. Его отпугнула сумма в 2000 рублей.

Стражи порядка задержали 58-летнего мужчину. Горожанин был передан полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Zakaria Zayane