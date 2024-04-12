Силовики выезжали по тревоге в гипермаркет в Петрозаводске

На днях в одном из гипермаркетов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие на объект стражи порядка выяснили, что один из посетителей пытался пройти мимо кассы с товаром. Он спрятал алкоголь.

Стражи порядка задержали 57-летнего мужчину. Он был передан полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson