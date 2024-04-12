12 апреля 2024, 10:06
Водитель пострадал в массовом ДТП на трассе «Кола»
Подробности вечерней аварии в Лоухском районе рассказали в ГИБДД
На севере Карелии в результате массовой дорожной аварии пострадал один человек. Дорожный инцидент произошел вечером 11 апреля в Лоухском районе на трассе «Кола».
Как пояснили в Госавтоинспекции региона, авария произошла на ремонтном участке дороги.
Предварительно известно, что водитель грузовика Scania с полуприцепом наехал на стоящий автомобиль Volkswagen. В результате чего Volkswagen наехал на впереди стоявший автомобиль Peugeot, после чего съехал в кювет.
Травмы получил 48-летний водитель Volkswagen. Обстоятельства еще устанавливаются. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии