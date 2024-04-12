Водитель пострадал в массовом ДТП на трассе «Кола»

На севере Карелии в результате массовой дорожной аварии пострадал один человек. Дорожный инцидент произошел вечером 11 апреля в Лоухском районе на трассе «Кола».

Как пояснили в Госавтоинспекции региона, авария произошла на ремонтном участке дороги.

Предварительно известно, что водитель грузовика Scania с полуприцепом наехал на стоящий автомобиль Volkswagen. В результате чего Volkswagen наехал на впереди стоявший автомобиль Peugeot, после чего съехал в кювет.

Травмы получил 48-летний водитель Volkswagen. Обстоятельства еще устанавливаются. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии