Житель Петрозаводска лишится свободы за призывы идти на митинг

Петрозаводчанин в суде получил сутки административного ареста, за призывы к участию в несанкционированном митинге 23 января, сообщает интернет-издание «Республика».



34-летнего жителя столицы Карелии задержали на проспекте Александра Невского с плакатом, на котором был размещен соответствующий текст.

На суде мужчина свою вину в правонарушении не признал и пояснил, что выражал свою личную позицию. Тем не менее, судья признал его виновным за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Петрозаводчанина отправили в городской спецприемник для лиц, подвергнутых административному аресту.

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