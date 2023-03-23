Житель Олонца выломал чужую дверь и ударил мешавшего ему полицейского

Мужчина в Олонце так стремился проникнуть в квартиру к женщине, что выломал входную дверь. Хозяйка вызвала полицейских, но дебошир яростно сопротивлялся, сообщили в СУ СКР по региону.

Это было в феврале, когда стражи порядка прибыли на место ЧП, они попытались задержать разбуянившегося мужчину. Но он сильно ударил полицейского по руке.

Возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. // фото: СУ СКР по региону