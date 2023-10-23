23 октября 2023, 15:52
Происшествия

Житель Олонца нашел чужие права и решил стать водителем

Мужчину с поддельным водительским удостоверением судили и наказали

Житель Олонца ездил с чужими водительскими правами и попался. Теперь ему придется полгода терпеть ограничения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Автомобилиста остановили в апреле текущего года на улице города. Он без сомнений протянул сотрудникам ГИБДД чужие права. Однако автоинспекторы увидели, что документ зарегистрирован на другого человека.

Мужчина признался, что нашел их и решил ездить. Удостоверение изъяли, возбудили уголовное дело. Суд назначил фигуранту наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. // фото: freepik.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Олонец
поддельные права