Житель Олонца нашел чужие права и решил стать водителем

Житель Олонца ездил с чужими водительскими правами и попался. Теперь ему придется полгода терпеть ограничения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Автомобилиста остановили в апреле текущего года на улице города. Он без сомнений протянул сотрудникам ГИБДД чужие права. Однако автоинспекторы увидели, что документ зарегистрирован на другого человека.

Мужчина признался, что нашел их и решил ездить. Удостоверение изъяли, возбудили уголовное дело. Суд назначил фигуранту наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. // фото: freepik.com