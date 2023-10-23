Пенсионерка в Карелии искала работу и лишилась 80 тысяч рублей

Жительница Петрозаводска предлагала услуги сиделки и нарвалась на мошенника. Она думала, что общается с москвичом, который ищет помощницу для пожилой мамы, сообщили в МВД Карелии.

Женщине позвонил неизвестный и попросил ухаживать за своей матерью. Он сказал, что сам живет в Москве, и тотчас перевел деньги за услуги петрозаводчанки.

Однако потом клиент перезвонил и сказал, что перевел лишние денежные сумм. На самом деле он ввел горожанку в заблуждение. Та перечислила встревоженному сыну 80 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что она перевела свои деньги. // фото: arodsje/ pixabay.com