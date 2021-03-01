Житель Ледмозера заплатит за ампутацию почки

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры Карелии о взыскании затрат на лечение потерпевшего, сообщает сайт надзорного ведомства.

Основанием для обращения в суд послужили материалы уголовного дела в отношении жителя поселка Ледмозеро Муезерского района.

Следствием было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице поселка Ледмозеро нанес потерпевшему не менее трех ударов ногами по туловищу и не менее одного удара кулаком в область головы. В результате, медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы ребер, надрыв ткани правого легкого, закрытую тупую травму живота с повреждением органа забрюшинного пространства. В результате, потерпевшему была проведена ампутация правой почки.

Территориальный фонд медицинского страхования Карелии возместил медицинским учреждениям, оказывающим помощь потерпевшему, расходы, связанные с лечением на общую сумму более 500 000 рублей.

Исковые требования прокурора о взыскании с ответчика затрат на лечение потерпевшего удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото с сайта rybnoe.net