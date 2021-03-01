01 марта 2021, 13:30
Происшествия

В Пудоже полицейские спасли горожанина от страшной смерти

Благодаря правоохранителям медики успели оказать молодому человеку помощь

Житель Пудожа, возвращаясь с работы, наткнулся на лежащего в снегу человека, сообщает МВД Карелии. О «находке» мужчина тут же известил полицию.

Пудожские полицейские Василий Смолокуров и Евгений Лобанов немедленно направились к указанному месту. Там они обнаружили лежащего человека, который почти не подавал признаков жизни.

Сотрудники ППС усадили пострадавшего в патрульную машину и доставили в больницу. Медики успели оказать пострадавшему экстренную помощь, мужчину госпитализировали. 

Позднее было установлено, что 28-летний пудожанин выпил лишнего и, оказавшись на улице в сильный мороз,  не смог дойти до дома. Жизнь молодого человека была спасена только благодаря быстрым и согласованным действиям неравнодушных людей.

«Петрозаводск говорит» уже писал об аналогичном случае в Пудоже, произошедшем этой зимой. Тогда замерзающего горожанина спасли два старшины, сотрудники ППС полиции Пудожа – Сергей Панезеров и Игорь Карпов.

Фото из группы МВД по Республике Карелия

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