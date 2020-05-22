Житель Краснодарского края приехал в Карелию, чтобы отомстить приятелю

В полицию Петрозаводска в марте обратился 22-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то обокрал его квартиру: были похищены три ноутбука и несколько мобильников. С электронного кошелька также пропали 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что дверь квартиры была открыта ключом. Выяснилось, что к краже причастен приятель потерпевшего, который живет в Краснодарском крае. Когда он приезжал в Карелию на вахту, его товарищ давал ему ключи от своей квартиры.

Вчера подозреваемого доставили в Петрозаводск. Он признался, что специально приезжал в карельскую столицу, чтобы отомстить приятелю по личным мотивам. Дубликат ключа от квартиры он сделал для себя в один из предыдущих визитов.

Проникнув в квартиру, мужчина украл ноутбуки, а в одном из них обнаружил пароль от электронного кошелька, похитив деньги и оттуда.

По фактам краж ведется следствие.