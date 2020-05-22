В Петрозаводске суд вынес приговор жестокому убийце

20 мая Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в краже и убийстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Трагедия разыгралась в январе этого года. В один из дней осужденный похитил ноутбук своей знакомой, воспользовавшись тем, что та уснула. Спустя некоторое время женщина предъявила претензии по этому поводу. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора.

Сначала осужденный попытался задушить свою знакомую, а когда это ему не удалось, взял молоток и нанес не менее четырех ударов по голове и другим частям тела жертвы. Затем преступник взял нож и не менее 16 раз ударил им знакомую. Ранения пришлись в шею, женщина умерла.

Суд приговорил петрозаводчанина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он еще может обжаловать этот вердикт.