Житель Кондопоги пропал в Петрозаводске

Полиция Карелии объявила в розыск жителя Кондопоги Андрея Кубарева. Мужчина пропал 12 июля. В последний раз его видели в Петрозаводске, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка уточнили, что пропавший может перемещаться автостопом между столицей республики и городом бумажников.

На вид мужчине 50 лет, плотного телосложения, волосы русые. Был одет в темно-синие брюки, черные кроссовки, черную футболку.

Всех жителей и гостей республики, которые что-либо знают о судьбе этого человека, просят звонить по телефонам: 8911-415-25-87, 8911-402-49-26, (88142) 73-91-54 или 02.