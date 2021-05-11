Житель Карелии вышел из больницы и пропал

Местонахождение жителя Кеми Андрея Сергеевича Гимадеева неизвестно с 5 мая, сообщает паблик «ПСО «Доброспас». Районная полиция объявила мужчину, 1984 года рождения, в розыск.

Мужчина вышел после лечения в больнице, сказал, что будет выезжать из Петрозаводска в Кемь. С тех пор о нем ничего не слышно.

Жителей республики просят сообщать сведения о разыскиваемом по телефону: +7953-529-1821.