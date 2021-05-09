09 мая 2021, 17:28
Соцсети

Мужчина попытался свистом подозвать кабанов в Петрозаводске

Утром в День Победы вепри вышли на улицы карельской столицы

Утром 9 мая в столице Карелии заметили кабанов.

Пару диких свиней заприметили около 7 утра на Ключевой. Петрозаводчанин заснял на видео свою встречу с дикими зверями. Запись опубликована в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Мужчина сперва попытался свистом подозвать вепрей, а затем бегом пустился за ними вдогонку, но лесных гостей и след простыл

«9 мая в 7 утра на Кемской кабаны лично решили поздравить всех с праздником!»

- говорится в комментарии к видео.

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паблик
новости петрозаводска
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животные
кабаны