09 мая 2021, 17:28
Мужчина попытался свистом подозвать кабанов в Петрозаводске
Утром в День Победы вепри вышли на улицы карельской столицы
Утром 9 мая в столице Карелии заметили кабанов.
Пару диких свиней заприметили около 7 утра на Ключевой. Петрозаводчанин заснял на видео свою встречу с дикими зверями. Запись опубликована в паблике «Подслушано в ПТЗ».
Мужчина сперва попытался свистом подозвать вепрей, а затем бегом пустился за ними вдогонку, но лесных гостей и след простыл
«9 мая в 7 утра на Кемской кабаны лично решили поздравить всех с праздником!»
- говорится в комментарии к видео.