Мужчина попытался свистом подозвать кабанов в Петрозаводске

Утром 9 мая в столице Карелии заметили кабанов.

Пару диких свиней заприметили около 7 утра на Ключевой. Петрозаводчанин заснял на видео свою встречу с дикими зверями. Запись опубликована в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Мужчина сперва попытался свистом подозвать вепрей, а затем бегом пустился за ними вдогонку, но лесных гостей и след простыл

«9 мая в 7 утра на Кемской кабаны лично решили поздравить всех с праздником!»

- говорится в комментарии к видео.