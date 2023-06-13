Житель Карелии возвращался с рыбалки с уловом и попал под статью

Житель Пудожского района съездил на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела.

Его машину остановили стражи порядка. Правоохранители обнаружили в машине 50-летнего рыбака запрещенные орудия лова – мелкоячеистые сети, а также улов - шестнадцать судаков, в том числе с икрой.

По версии МВД, подозреваемый выловил рыбу в местах нереста. Ущерб составил почти 54 тысячи рублей. Стражи порядка завели уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. // фото unsplash.com