13 июня 2023, 09:48
Житель Карелии возвращался с рыбалки с уловом и попал под статью
Полицейские нашли в машине рыбака сети и рыбу с икрой
Житель Пудожского района съездил на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела.
Его машину остановили стражи порядка. Правоохранители обнаружили в машине 50-летнего рыбака запрещенные орудия лова – мелкоячеистые сети, а также улов - шестнадцать судаков, в том числе с икрой.
По версии МВД, подозреваемый выловил рыбу в местах нереста. Ущерб составил почти 54 тысячи рублей. Стражи порядка завели уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. // фото unsplash.com