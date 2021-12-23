Житель Карелии украл у пенсионерки ягоды, продал и купил автомобиль

У жительницы одного из поселков Прионежского района пропали брусника и клюква. Вор унес из хозяйственной постройки на ее участке тысячу килограммов ягод, сообщили в МВД Карелии.

Пока 58-летняя женщина что-то делала по хозяйству, неизвестный проник в помещение и унес дары леса. Ущерб сельчанка оценила в 61 тысячу рублей.

Оказалось, что ягоды украл 33-летний мужчина из Медвежьегорска. Когда его задержали, он рассказал, что продал похищенное в Петрозаводске и на вырученные деньги купил себе машину. Правда, впоследствии автомобиль сломался, поэтому пришлось его продать.

Сотрудники угрозыска выяснили, что злоумышленник обокрал еще одну жительницу Прионежья.

Он сломал дверь в ее доме, где осенью и зимой никто не живет, и унес фонарики, радиоприемник, диск конфорки и электрическую плиту, причинив ущерб 2 300 рублей.

Все это выяснилось, когда фигуранта заключили под стражу за совершенное ранее преступление. Теперь ему инкриминировали еще и две кражи. // Фото: MarreKrisu/Pixabay.com