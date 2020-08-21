Житель Карелии угнал автомобиль в соседней области и поехал кататься

В полицию Вытегорского района с заявлением об угоне обратился житель поселка Депо, сообщает сайт МВД по Вологодской области.

В тот же день сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль в лесном массиве и вернули законному владельцу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 20-летний житель города Петрозаводска.

В беседе с оперативниками задержанный дал признательные показания, пояснив, что приехал из Карелии в гости к подруге. Ближе к вечеру изрядно употребив спиртного, пошел прогуляться по посёлку. Увидев припаркованную «Ладу Приору» с ключами в замке зажигания, решил лучше изучить просторы поселка, воспользовавшись для этого чужим транспортом, а после бросил машину в лесу.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Вытегорскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.