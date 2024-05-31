Житель Карелии Роман Пошарин погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Роман Пошарин. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего на СВО военного.

Церемония прощания с Романом Пошариным пройдет в Кондопоге 3 июня в 11 часов в сквере воинской славы. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com