31 мая 2024, 10:54
Общество

Житель Карелии Роман Пошарин погиб в зоне СВО

В Кондопоге простятся с погибшим в зоне боевых действий горожанином

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Роман Пошарин. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего на СВО военного.

Церемония прощания с Романом Пошариным пройдет в Кондопоге 3 июня в 11 часов в сквере воинской славы. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com

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Кондопога
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Дмитрий Зацепин
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новости Карелии