31 мая 2024, 10:54
Житель Карелии Роман Пошарин погиб в зоне СВО
В Кондопоге простятся с погибшим в зоне боевых действий горожанином
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Роман Пошарин. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего на СВО военного.
Церемония прощания с Романом Пошариным пройдет в Кондопоге 3 июня в 11 часов в сквере воинской славы. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com