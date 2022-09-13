Житель Карелии решил отдохнуть без жены и стал жертвой преступления

В полицию Пудожского района обратился 68-летний мужчина. Он рассказал, что лишился банковской карты, со счета пропали 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил заявитель, он решил отдохнуть, пока его жена была в отъезде. Мужчина пошел в магазин за алкоголем и встретил там незнакомую компанию, с которой и отправился выпивать. В течение вечера собутыльники несколько раз возвращались за добавкой. Утром же пенсионер обнаружил пропажу банковской карты и денег со счета.

Выяснилось, что карту забрал 39-летний участник застолья. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Фото: unsplash.com