Житель Карелии приехал в Чувашию и угнал чужую машину, чтобы вернуться

За угон иномарки в Чувашии задержали 33-летнего жителя Карелии. Пришлось объявлять план «Перехват», сообщили в ГИБДД РЧ.

Инцидент случился 20 апреля, в полицию обратился житель города Канаш и сообщил, что у него угнали Geely. В машину сел неизвестный и уехал, она не была заперта, более того – ключи лежали на подлокотнике.

В результате усиленных поисков всех нарядов полиции автомобиль через несколько часов нашли на автозаправке неподалеку от деревни Чиршкасы. За рулем был неоднократно судимый житель Карелии.

Мужчина рассказал, что в Чувашию приехал на заработки. Машину якобы угнал, чтобы поехать на родину. Возбуждено уголовное дело. // Фото: Госавтоинспекция Чувашии