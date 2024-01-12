Житель Карелии предложил помощь пенсионерке и обокрал ее

В полицию Пряжинского района обратилась 74-летняя жительница одного из поселков. Пенсионерка рассказала, что у нее из тумбочки пропали 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в тот день к ней заходил 35-летний мужчина, который предложил помощь по хозяйству. Пожилая женщина попросила его сходить в магазин за продуктами, а после напоила чаем, и гость ушел.

Мужчина признался в совершении кражи. Он рассказал, что на похищенные деньги купил алкоголь и закуску, оставшиеся 5 тысяч рублей вернул.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch