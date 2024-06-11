11 июня 2024, 12:56
Житель Карелии пойдет под суд по двум статьям
В Сортавале мужчина обвиняется в хранении наркотических растений и в даче взятки полицейскому
В Сортавале перед судом предстанет местный житель. Он обвиняется в совершении двух преступлений, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, в марте этого года дома у мужчины были найдены наркотические растения. Их количество характеризовалось как крупный объем.
Через два дня в отделении полиции сортавалец попытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей стражу порядка, чтобы тот уменьшил в документах объем наркотиков, чтобы инкриминируемая ему статья стала менее тяжкой.
Полицейский сообщил о предложении руководству. Подозреваемый был задержан.
Следствие собрало достаточное количество доказательств вины подозреваемого. Уголовное дело передано в суд. // Фото: unsplash.com / Ye Jinghan