Житель Карелии отыгрался на автомобиле оскорбившей его женщины

В Питкяранте мужчину будут судить за повреждение чужого имущества

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В полицию Питкяранты обратилась 48-летняя женщина. Она обнаружила, что кто-то порезал все колеса на ее автомобиле, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 28-летний мужчина, с которым у женщины накануне случился конфликт. Он признался, что затаил обиду, дождался ночи, подошел к машине и отыгрался на ней за свою обиду. Ущерб от его действий составил 23 тысячи рублей. Деньги злодей обещал вернуть.

По факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что люди пострадали при взрыве в жилом доме в российском регионе.