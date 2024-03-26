26 марта 2024, 10:56
Житель Карелии ответил за оскорбление соседки по даче
Прокуратура Прионежья помогла пенсионерке защитить свои права
В Прионежском районе мужчина ответил за оскорбление своей соседки по даче. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, за помощью в надзорный орган обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что в дачном кооперативе у нее произошел конфликт с соседом. Мужчина оскорбил пенсионерку, чем унизил ее честь и достоинство.
Было возбуждено административное дело, виновнику выписали штраф в размере трех тысяч рублей. Помимо этого, суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда. В пользу женщины с соседа взыскано 20 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»