Житель Карелии ответил за оскорбление соседки по даче

В Прионежском районе мужчина ответил за оскорбление своей соседки по даче. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, за помощью в надзорный орган обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что в дачном кооперативе у нее произошел конфликт с соседом. Мужчина оскорбил пенсионерку, чем унизил ее честь и достоинство.

Было возбуждено административное дело, виновнику выписали штраф в размере трех тысяч рублей. Помимо этого, суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда. В пользу женщины с соседа взыскано 20 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»