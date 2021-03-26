Житель Карелии оскорбил свою девушку и был избит

В полицию Олонца поступило сообщение об инциденте, произошедшем в одной из квартир. Правоохранители выехали на место, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что двое приятелей подрались из-за женщины. 38-летний пострадавший вместе со своей девушкой выпивал с 34-летним приятелем. В процессе застолья мужчина оскорбил даму сердца. Его товарищ решил заступиться за представительницу прекрасного пола. Завязалась драка.

В итоге заступник нанес приятелю множественные удары по голове. Медики констатировали у того перелом челюсти.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести. Нападавшему грозит до трех лет лишения свободы. Фото vmnews.ru