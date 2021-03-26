26 марта 2021, 09:41
В аварии под Петрозаводском пострадала женщина
Стали известны подробности группового ДТП на трассе «Кола»
В ГИБДД Карелии раскрыли подробности аварии с участием трех автомобилей, которая произошла в районе 21 часа 25 марта на 436-м километре трассы «Кола» в Прионежском районе.
По данным ведомства, 71-летний водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя встречными автомобилями - грузовиком МАЗ и легковым автомобилем «Митсубиши».
В результате ДТП травмы получила 74-летняя пассажирка «Киа», ей оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.