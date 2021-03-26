Автомобиль перевернулся на севере Карелии

25 марта в 21:12 на севере Карелии автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на 196-м километре дороги Кочкома-Госграница, сообщает паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

На место происшествия выехали две единицы техники и четыре сотрудника пожарно-спасательных подразделений Костомукши.

В результате аварии транспортное средство получило механические повреждения. Информации о пострадавших пока нет.