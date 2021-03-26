В Петрозаводске мужчину задержали за буйный отдых в сауне

Утром 23 марта группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны во время патрулирования получила сигнал о правонарушении в одной из городских саун. Стражи порядка отправились на место происшествия, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В сауне выяснилось, что 35-летний посетитель - житель поселка Ладва - во время бурного отдыха с распитием спиртных напитков залил алкоголем печь. В результате его действий имущество было испорчено, а администрация заведения понесла убытки.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Фото stroy-spa.ru