Житель Карелии организовал торговлю спиртным через службу такси

В Беломорском районе будут судить 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной реализации алкоголя, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, ранее индивидуальный предприниматель уже привлекался к административной ответственности за незаконную розничную продажу спиртного. Тем не менее, зимой 2023 года мужчина вновь взялся за старое и организовал торговлю алкоголем через службу такси. Товар он реализовывал с помощью диспетчеров.

Теперь злоумышленнику грозит штраф в размере 50-80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года. // Фото: unsplash.com / Waldemar