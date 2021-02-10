Житель Карелии оформил кредит на отчима и завладел деньгами

В полицию Прионежского района поступило сообщение от 58-летнего мужчины. Он рассказал, что кто-то оформил на его имя кредит и похитил 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 21-летний пасынок заявителя. Выяснилось, что он попросил у отчима карту и пароль от нее, якобы, кто-то должен был перевести ему деньги. На самом деле с помощью мобильного приложение молодой человек оформил кредит, снял деньги и тратил их на себя.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Фото gtrkkursk.ru