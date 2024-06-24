Житель Карелии купил водительские права и пойдет под суд

В Беломорском округе перед судом предстанет 39-летний житель одного из поселков. Мужчина обвиняется в использовании поддельных прав, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, подозреваемый нашел в интернете объявление о продаже поддельного водительского удостоверения. Он отправил исполнителю 50 тысяч рублей, свои паспортные данные и фотографии. Вскоре мужчина получил ненастоящие права и стал ими пользоваться. Обман вскрылся во время одной из проверок на дороге.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Ему грозит до одного года лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Chris Martin