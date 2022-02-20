20 февраля 2022, 11:05
Житель Карелии из сострадания убил свою сожительницу
В Пудоже следователи выясняют обстоятельства гибели местной жительницы
В Пудоже возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, в один из февральских дней 63-летний мужчина из сострадания к своей сожительнице задушил ее шарфом. Отмечается, что женщина долго болела.
Подозреваемый помещен под домашний арест. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Ichigo121212