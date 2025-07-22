Житель Карелии «инвестировал» в мошенников более миллиона рублей

Аферисты ловко обманули жителя Карелии. Мужчина думал, что делает вложения, в реальности же он несколько месяцев переводил свои деньги на счета неизвестных злоумышленников.

57-летний сегежанин в апреле увлекся инвестированием, желая подзаработать. Под руководством наставников он перечислял деньги, прибыль никакую так и не увидел. Зато мошенники стали богаче на более чем 1 377 000 рублей – все эти деньги потерял сегежанин. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Еще одна женщина тоже потеряла солидную сумму, поверив в возможность заработка на инвестициях. 35-летняя женщина после знакомства в соцсети с приятным молодым человеком установила на телефон приложение, открыла биржевой счет и стала «инвестировать». Прибыль женщина тоже не смогла вывести. В общей сложности она потеряла 1 747 000 рублей, из этой внушительной суммы лишь 88 тысяч ее собственные сбережения, остальное она взяла в банке. Полиция проводит проверку. © «Петрозаводск говорит»