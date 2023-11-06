06 ноября 2023, 13:16
Житель Карелии ездил по республике с купленными в интернете правами
В Питкярантском районе будут судить молодого местного жителя
В Питкярантском районе перед судом предстанет 20-летний местный житель. Мужчину обвиняют в приобретении и использовании поддельных водительских прав, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В один из дней августа молодой человек управлял автомобилем ВАЗ-2112 и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Предъявленные водителем права вызвали подозрение у дорожного инспектора. Экспертиза показала, что документ действительно был поддельным - изображения всех реквизитов были отпечатаны на принтере.
Молодой человек раскаялся в содеянном и признался, что купил права через интернет. Он надеялся, что никто не распознает подделку.
Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Chris Martin