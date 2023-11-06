06 ноября 2023, 12:27
Пропавший молодой житель Петрозаводска найден мертвым
Завершены поиски 34-летнего мужчины из столицы Карелии
Пропавший 34-летний житель Петрозаводска найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким»,
- написали представители отряда.
Напомним, местонахождение пропавшего Артема Д. было неизвестно с 28 октября. В начале ноября к его поискам подключились волонтеры.
При каких обстоятельствах было обнаружено тело горожанина, не сообщается. // Фото: unsplash.com / Parth Natani