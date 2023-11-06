Пропавший молодой житель Петрозаводска найден мертвым

Пропавший 34-летний житель Петрозаводска найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким»,

- написали представители отряда.

Напомним, местонахождение пропавшего Артема Д. было неизвестно с 28 октября. В начале ноября к его поискам подключились волонтеры.

При каких обстоятельствах было обнаружено тело горожанина, не сообщается. // Фото: unsplash.com / Parth Natani