Житель Карелии едва не потерял автомобиль, задолжав по алиментам

Гражданин Г. из Петрозаводска задолжал алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка на сумму более 60 000 рублей.

Судебный пристав-исполнитель отдела по Петрозаводску и Прионежскому району выявил доход должника (заработная плата) и наложил на нее взыскание.

В связи с тем, что сумма задолженности, которая не была погашена в срок, была достаточно велика, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на автомобиль должника.

На стадии реализации транспортного средства, должник погасил всю задолженность, в том числе расходы по оценке арестованного автомобиля и исполнительский сбор, что увеличило его расходы более, чем на 5,5 тысяч рублей.