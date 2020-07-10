10 июля 2020, 11:05
Общество

Житель Карелии едва не потерял автомобиль, задолжав по алиментам

Судебные приставы исполнители нашли у должника-алиментщика скрытый доход

Гражданин Г. из Петрозаводска задолжал алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка на сумму более 60 000 рублей.

Судебный пристав-исполнитель отдела по Петрозаводску и Прионежскому району выявил доход должника (заработная плата) и наложил на нее взыскание.

В связи с тем, что сумма задолженности, которая не была погашена в срок, была достаточно велика, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на автомобиль должника.

На стадии реализации транспортного средства, должник погасил всю задолженность, в том числе расходы по оценке арестованного автомобиля и исполнительский сбор, что увеличило его расходы более, чем на 5,5 тысяч рублей.

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Метки: 
Петрозаводск
судебные приставы
УФССП России по Республике Карелия
УФССП
алименты
арест имущества
должник
взыскание
Принудительное взыскание