10 июля 2020, 10:44
Огромную несанкционированную свалку ликвидировали в Петрозаводске
С территории возле Сулажгорского кирпичного завода вывезли три тысячи кубов мусора
Одну из самых масштабных стихийных свалок ликвидировали в районе Сулажгорского кирпичного завода, рассказали в мэрии города. С этой территории вывезли три тысячи кубометров мусора.
Ранее мусор убрали в Центре, Сайнаволоке, на Ключевой, Зареке, Голиковке, Кукковке, Перевалке, Древлянке и Птицефабрике.
Жителей столицы Карелии просят ответственно относиться к чистоте и экологической безопасности города, не накидывать мусор в не предназначенных для этого местах. Что касается отслуживших свой срок автомобильных покрышек, то горожане могут сдать их бесплатно на Вытегорском шоссе, 82.
Кроме того, сообщать о незаконных свалках горожане могут по номеру Единой дежурной диспетчерской службы «051».
Фото: пресс-служба администрации города