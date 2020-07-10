Огромную несанкционированную свалку ликвидировали в Петрозаводске

Одну из самых масштабных стихийных свалок ликвидировали в районе Сулажгорского кирпичного завода, рассказали в мэрии города. С этой территории вывезли три тысячи кубометров мусора.

Ранее мусор убрали в Центре, Сайнаволоке, на Ключевой, Зареке, Голиковке, Кукковке, Перевалке, Древлянке и Птицефабрике.

Жителей столицы Карелии просят ответственно относиться к чистоте и экологической безопасности города, не накидывать мусор в не предназначенных для этого местах. Что касается отслуживших свой срок автомобильных покрышек, то горожане могут сдать их бесплатно на Вытегорском шоссе, 82.

Кроме того, сообщать о незаконных свалках горожане могут по номеру Единой дежурной диспетчерской службы «051».

Фото: пресс-служба администрации города