Российские специалисты начали финальные испытания вакцины от COVID-19

Началась завершающая стадия проведения клинических испытаний вакцины от нового типа коронавируса SARS-COV-2, сообщают «Известия».

Исследованием и разработкой препарата занимаются Минобороны и ученые из Национального исследовательного центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины. Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало. Среди добровольцев есть как военные, так и гражданские лица.

«Добровольцы первой группы 15 июля после сдачи контрольных анализов будут выписаны из военного медицинского учреждения и вернутся в места постоянной дислокации», — отмечается в сообщении Минобороны.

13 июля планируется введение компонента № 2 вакцины от коронавируса второй группе добровольцев, на которых проверяется эффективность и иммуногенность препарата. Такая схема вакцинации, по словам экспертов, позволит выработать более стойкий и продолжительный иммунитет.

Поредварительные данные исследований свидетельствуют о том, что у добровольцев обеих групп формируется иммунитет к коронавирусу, и это обнадеживает.

Известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.