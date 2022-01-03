Житель Карелии агрессивно повел себя в кафе

В Медвежьегорске на днях сработала тревожная сигнализация в одном из кафе. На место отправился наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Бармен заведения объяснила росгвардейцам, что один из посетителей перебрал и стал вести себя агрессивно. На просьбы успокоиться и покинуть заведение мужчина никак не реагировал.

Стражи порядка задержали дебошира у входа в кафе. Подозреваемым оказался 49-летний житель Кондопоги. Он был передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото pixabay.com/JensPeter