03 января 2022, 14:36
Житель Карелии агрессивно повел себя в кафе
Росгвардейцы задержали 49-летнего мужчину в Медвежьегорске
В Медвежьегорске на днях сработала тревожная сигнализация в одном из кафе. На место отправился наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Бармен заведения объяснила росгвардейцам, что один из посетителей перебрал и стал вести себя агрессивно. На просьбы успокоиться и покинуть заведение мужчина никак не реагировал.
Стражи порядка задержали дебошира у входа в кафе. Подозреваемым оказался 49-летний житель Кондопоги. Он был передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото pixabay.com/JensPeter