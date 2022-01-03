Бывший муж угрожал расправой петрозаводчанке

На днях в отдел вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал из квартиры, расположенной в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие на место сотрудники выяснили, что 50-летний горожанин забрался в квартиру бывшей жены и угрожал женщине физической расправой. Росгвардейцы вовремя остановили злоумышленника. Оказалось, что он ведет себя подобным образом не в первый раз.

В тот же день стражи порядка выезжали в один из городских отелей. Там 31-летний постоялец избил администратора.

Оба злодея были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника