Два человека погибли в ДТП на «Коле» в Карелии

2 января на 463-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 11:41. По данным ведомства, 75-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», выезжая со стороны Янишполя на главную дорогу, допустил столкновение с автомобилем «Вольво».

В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Шевроле Нива» и его 76-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка. Фото источника