Житель Карелии 13 лет проведет за решеткой за убийство

В Суоярвском районе мужчину осудили за убийство. Его приговорили к 13 годам колонии особого режима, сообщили в СУ СК по РК.

Тяжкое преступление было совершено 17 декабря 2020 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в поселке Суоеки поссорился с сожительницей. Мужчина схватился за нож и ударил подругу. Женщина погибла на месте. Мужчина попытался спрятать труп. На санках о вывез тело убитой к водоему, чтобы утопить. Однако его задержали.

В Следкоме Карелии сообщили, что мужчина ранее уже был судим за убийство. (фото grani.lv)