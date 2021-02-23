Жириновский предложил ограничить вес россиян

Известный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России, и отдельно – для чиновников. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

По словам Жириновского, государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их “лечение и диету”. При этом здоровые люди «недополучают» от государства.

– Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов, – заявил политик.

При этом для чиновников Жириновский предложил установить норматив повыше.

– Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? — возмутился парламентарий.

Ранее, напоминает РИА «Новости», Жириновский заявил о необходимости открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. По его мнению, таким образом можно в два-три раза снизить агрессивность холостых молодых людей, выходящих на несанкционированные акции.